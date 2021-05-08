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İşgalci İsrail polisi namaz kılanların üzerine ses bombası attı

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Giriş: 08.05.2021 01:00
Güncelleme:08.05.2021 01:00
Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

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