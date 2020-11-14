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Son dakika: İran'da Kovid-19 şoku yaşanıyor! Son 24 saatte 452 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 14.11.2020 16:52
Güncelleme:14.11.2020 16:53
İran'da yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki yükseliş durdurulamıyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafında az önce açıklanan 14 Kasım Cumartesi gününe ait günlük koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 452 kişi daha yaşamını yitirdi. Peki İran'da genel karantina kararı alınacak mı? Cumhurbaşkanı Ruhani kurmaylarını gelen kötü sonuçlar üzerine topladı. Peki ne kadar çıktı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı.

İran'da yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki yükseliş durdurulamıyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafında az önce açıklanan 14 Kasım Cumartesi gününe ait günlük koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 452 kişi daha yaşamını yitirdi. Peki İran'da genel karantina kararı alınacak mı? Cumhurbaşkanı Ruhani kurmaylarını gelen kötü sonuçlar üzerine topladı. Peki ne kadar çıktı?

A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 452 artarak 41 bin 34 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 452 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 bin 203 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 34'e, vaka sayısının da 749 bin 525'e çıktığını aktardı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 642'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 552 bin 747'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 464 bin 191 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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