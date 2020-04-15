- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İran'da koronavirüsle ilgili ilk kez 14 Mart tarihinden itibaren... |Video
İran'ın yeni tip koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. Son 2 gündür koronavirüse bağlı ölüm sayılarının çift haneli rakamlara geriledi. Öte yandan 14 Mart tarihinden bu yana ilk kez vaka artış hızında en düşük seviye görüldü. İran'da bugün 1512 yeni vaka görüldü bu rakam son 23 gündeki en düşük rakam oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karadağ Tahran'dan aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.