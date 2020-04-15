Son dakika: İran'da koronavirüsle ilgili ilk kez 14 Mart tarihinden itibaren... |Video

İran'ın yeni tip koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. Son 2 gündür koronavirüse bağlı ölüm sayılarının çift haneli rakamlara geriledi. Öte yandan 14 Mart tarihinden bu yana ilk kez vaka artış hızında en düşük seviye görüldü. İran'da bugün 1512 yeni vaka görüldü bu rakam son 23 gündeki en düşük rakam oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karadağ Tahran'dan aktardı.