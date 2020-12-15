Son dakika :İngiltere'den ayrılmak için referanduma gidiyorlar! A Haber muhabiri detayları anlattı

Son dakika haberleri... İskoçya, İngiltere'den ayrılmakta kararlı. İskoçya bağımsızlık mücadelesini Brexit sonrası değişen şartlar nedeniyle arttırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.

İngiltere, AB'nin politikalarından bağımsız olmak isterken İskoçya'nın bağımsızlığı tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İskoçya Bölgesel hükümeti Başbakanı Sturgeon'un bağımsızlık referandumu için ısrarcı... Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın seçim zaferiyle ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) önündeki engel ortadan kalksa da bağımsızlık isteyen AB yanlısı İskoçların güçlenmesi, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın dağılmasına yol açabilir.

Büyük Britanya adasının kuzeyindeki İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor. Bunun en büyük sebebini de İngiltere'nin "kontrolü geri almak" için gerçekleştirmek istediği Brexit oluşturuyor.

Londra, Brüksel'in politikalarından bağımsız olmak isterken İskoçya'nın bağımsızlığı tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle gergin günler geçiriyor.

İSKOÇLAR VE YÜZYILLARI AŞAN BAĞIMSIZ İSKOÇYA HAYALİ

İskoçların bağımsızlık talebi ya da mücadelesi eskilere dayanıyor. Kökenleri Keltlere dayanan İskoçlar, tarih boyunca topraklarını Saksonlar, Vikingler, Romalılar ve nihayetinde İngilizlere karşı savunmak zorunda kaldı.

Özellikle İskoçlar, İngilizlerle yüzlerce yıl bugün Birleşik Krallık'ın yüzde 32'sini oluşturan 77 bin 900 kilometrekarelik toprak için mücadele etti.

İngiliz krallarının İskoç topraklarını ele geçirme hevesi, iki tarafı 937-1575 yıllarında, yaklaşık 6 yüzyıl boyunca sayısız savaşta karşı karşıya getirdi.

ngiltere Kralı Birinci Edward'ın ordusu ile William Wallace ve Andrew Murray liderliğindeki İskoç ordusu arasında 1297'de yapılan Stirling Köprüsü Muharebesi, İskoçların zaferiyle sona erdi.

Ancak 1298'de, Birinci Edward'ın ordusu bu kez İskoçları yenilgiye uğratarak önemli bir zafer elde etti.

"İskoçya'nın koruyucusu" William Wallace 1305'te bir ihanet sonucu yakalanıp idam edildi. William Wallace'ın cesedinin parça parça edilmesi de bağımsızlık ateşini söndürmedi.

Sadece 9 yıl sonra İskoçlar Kral Robert Bruce liderliğinde İkinci Edward'ın ordusunu Bannockburn Muharebesi'nde yenilgiye uğrattı.

��ki taraf arasındaki savaşlar, 1603'te İngiliz Kraliçesi Birinci Elizabeth'in ölümünün ardından kuzeni ve İskoçya Kralı Altıncı James'in İngiltere tahtına oturmasına kadar devam etti.

İki ülkenin parlamentolarının 1707'de Birlik Kanunu kabul etmesiyle de İskoçya ve İngiltere birleşti.