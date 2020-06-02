Son dakika: İngiltere koronavirüse karşı 5 yeni ilaç deneyecek! Gönüllüler aranıyor |Video

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları tüm dünyada sürerken bir haber İngiltere'den geldi. İngiltere’de 30 hastane Kovid-19 tedavisi için umut veren 5 ilacın denenmesi için yüzlerce gönüllü arıyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, canlı yayında İngiltere Londra’dan detayları aktardı.

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları tüm dünyada sürerken bir haber İngiltere'den geldi. İngiltere'de 30 hastane Kovid-19 tedavisi için umut veren 5 ilacın denenmesi için yüzlerce gönüllü arıyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, canlı yayında İngiltere Londra'dan detayları aktardı.

Düven, "İngiliz bilim insanları koronavirüse karşı 5 yeni ilacın 30 gün boyunca hastanelerde denenmesi için hazırlıklar yapıyor. Denemeler için ise gönüllüler insanlar aranıyor. İlaç denemeleri başta Londra'daki olmak üzere büyük hastanelerde yapılacak." İfadelerini kullandı.