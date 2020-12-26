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SON DAKİKA | İngiliz bilim insanlarından ilaç müjdesi! "Aşıdan daha etkili"
SON DAKİKA HABERİ | İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran haber... Klinik araştırma sürecinde olan potansiyel ilacın COVID-19 salgınını sona erdirmede aşıdan daha kilit bir rol oynayacağını belirttiler. Yaşanan bu flaş gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
Düven, canlı yayında şu ifadeleri kullandı;
Yeni tip koronavirüs pandemisine karşın birçok ülke onay alan aşıları kullanmaya devam ediyor. Aşıların sürü(toplumsal) bağışıklığı oluşturacak kadar dünyada yaygın bir hale gelmesinin birkaç yılı bulabileceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlarla salgının hızını artıracağı ve aşıların etkisiz hale geleceğinden endişe ediliyor. Bilim insanları bu ihtimaller doğrultusunda durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.
İLAÇ 1 YIL KORUMA SAĞLAYACAK
İngiliz bilim insanları salgınla mücadelede en güçlü olacak silah olabilecek bir çalışmaya imza attı. Geliştirilen antikor ilacıyla korona virüse maruz kalan kişilerin anında bağışıklık kazanması ve 1 yıl boyunca koruma sağlanması planlanıyor.
COVID-19 İLACI FAZ 3 AŞAMASINDA
Araştırmacılar virüse karışı anında bağışıklık kazandırması planlanan bu ilacın, aşı olamayan kanser ve AIDS hastalarıyla birlikte huzur evlerinde risk grubunda olanlar için kullanılmasını hedefliyor. İlaç çalışmasının üçüncü klinik aşama sürecinde olduğunu bildirildi.