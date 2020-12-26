İngiliz bilim insanlarından ilaç müjdesi!

Dünya genelinde 80 milyondan fazla insanı etkileyen 1 milyon 700 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan küresel corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik ilaç çalışmaları sürüyor. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in ürettiği Covid-19 aşısına ise Avrupa ve ABD de acil kullanım onayı çıktı ve birçok ülke vatandaşlarını aşılamaya başladı. İngiliz bilim insanları aşılama sürecinin aylar hatta yıllar alacağını belirtti. İlaç araştırmalarına yönelik duyurulan son dakika gelişmesi ise dünyayı umutlandırdı. İngiliz bilim insanları üretilecek olan ilacın Covid-19'u sonlandırmada aşıdan daha etkili olacağını ifade ettiler.

SON DAKİKA HABERİ | İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran haber... Klinik araştırma sürecinde olan potansiyel ilacın COVID-19 salgınını sona erdirmede aşıdan daha kilit bir rol oynayacağını belirttiler. Yaşanan bu flaş gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

Düven, canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

Yeni tip koronavirüs pandemisine karşın birçok ülke onay alan aşıları kullanmaya devam ediyor. Aşıların sürü(toplumsal) bağışıklığı oluşturacak kadar dünyada yaygın bir hale gelmesinin birkaç yılı bulabileceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlarla salgının hızını artıracağı ve aşıların etkisiz hale geleceğinden endişe ediliyor. Bilim insanları bu ihtimaller doğrultusunda durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

İLAÇ 1 YIL KORUMA SAĞLAYACAK

İngiliz bilim insanları salgınla mücadelede en güçlü olacak silah olabilecek bir çalışmaya imza attı. Geliştirilen antikor ilacıyla korona virüse maruz kalan kişilerin anında bağışıklık kazanması ve 1 yıl boyunca koruma sağlanması planlanıyor.

COVID-19 İLACI FAZ 3 AŞAMASINDA

Araştırmacılar virüse karışı anında bağışıklık kazandırması planlanan bu ilacın, aşı olamayan kanser ve AIDS hastalarıyla birlikte huzur evlerinde risk grubunda olanlar için kullanılmasını hedefliyor. İlaç çalışmasının üçüncü klinik aşama sürecinde olduğunu bildirildi.