10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.02.2020

Esad rejimine ait askeri araç böyle havaya uçuruldu! İşte o anlar |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu. Aracın havaya uçurulduğu o anlar kameralara böyle yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, İdlib'in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı.

Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı. İHA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Esad rejimine ait askeri araç böyle imha edildi
Esad rejimine ait askeri araç böyle imha edildi
Mehmetçik ve SMO İdlib'de harekete geçti
Mehmetçik ve SMO İdlib'de harekete geçti
Bir anda yere düşüp titremeye başladı!
Bir anda yere düşüp titremeye başladı!
ABD başkan adayı Joe Biden’dan şok hareket! Kadın seçmene hakaret etti VİDEO İZLE
ABD başkan adayı Joe Biden’dan şok hareket! Kadın seçmene hakaret etti (VİDEO İZLE)
Oscar 2020 ödülleri sahibini buldu!
Oscar 2020 ödülleri sahibini buldu!
Küstah hareket! Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti
Küstah hareket! Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti
Rumları Türkiye korkusu sardı! Silahlanıyorlar...
Rumları Türkiye korkusu sardı! Silahlanıyorlar...
26 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü...
26 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü...
Ölen kızıyla böyle buluştu! İzleyenleri yasa boğan anlar!
Ölen kızıyla böyle buluştu! İzleyenleri yasa boğan anlar!
Rus milletvekili helikopter kazasında öldü
Rus milletvekili helikopter kazasında öldü
KKTC’de dolu yağışı etkili oldu
KKTC’de dolu yağışı etkili oldu
Pangolin koronavirüs taşıyıcısı olabilir
Pangolin koronavirüs taşıyıcısı olabilir
Daha Fazla Video Göster