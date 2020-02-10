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10.02.2020
Esad rejimine ait askeri araç böyle havaya uçuruldu! İşte o anlar |Video
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu. Aracın havaya uçurulduğu o anlar kameralara böyle yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, İdlib'in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı.
Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı. İHA
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