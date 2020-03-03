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03.03.2020

Son dakika haberi... Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü |Video

Son dakika haberi... Suriye’de rejim ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları gece saatlerinde İdlib'in Fua ve Biniş beldelerindeki sivil yerleşimlere 6 hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma yetkilileri, saldırılarda 9 sivilin Fua'da ve 1 sivil Biniş'te olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırılarda ayrıca çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

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