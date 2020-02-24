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24.02.2020

Ölüm teğet geçti |Video

Rusya’da yere düşen kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürürken sendelemeye başlayan kadın önce kaldırıma takıldı ardından yolun ortasına yığıldı. İşte o korkunç anlar kamerada... Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Rostov şehrinde genç bir kadın yol kenarından yürürken otobüs duraklarının olduğu bölüme ilerledi. Yürürken sendelemeye başlayan kadın önce kaldırıma takıldı ardından yolun ortasına yığıldı. O sırada yolda ilerleyen otobüs yere düşen kadını teğet geçti. Otobüsün ardından yoldan geçen araçlar da yavaşlayarak kadına çarpmamaya çalıştı. Kadın daha sonra güçlükle yerden kalktı.

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