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30.03.2020

Metroda iğrenç görüntü! Çinli kadın panolara tükürdü |Video

İspanya’da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm dünyada hızla yayıldığı bu dönemde kaydedilen anlar akıllara virüsü yaymak için yapıldığı şüphesini getirdi.

Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü.


O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

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