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30.03.2020

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de hayat normale dönüyor! Öğrenciler okullara döndü ama... |Video

Çin’in resmi olarak koronavirüs (Covid-19) salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından ülkenin Özerk İç Moğolistan Bölgesi’nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı.

Çin'den dünya geneline yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya alarmda. Çin'den İran, İtalya, İspanya, İngiltere ve sonunda tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeler çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Çin ise geçtiğimiz günlerde salgını durdurmayı başardıklarını açıklamıştı.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng'in ülke içindeki koronavirüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çinli öğrenciler bugün okullarına geri döndü. Çin'in Özerk İç Moğolistan Bölgesi'nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı. Hohhot kentinde öğrenciler okula girişlerde termal kamera ile kontrol ediliyor.

TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Sınıf kapılarına yerleştirilen dezenfekten ile kişisel hijyenin sağlanması amaçlanıyor. Sınıfta öğrencilerin maske kullanımına devam etmesi dikkat çekiyor.

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