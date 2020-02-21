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21.02.2020
Jet yakıtı taşıyan tanker kaza yaptı! Ortalık savaş alanına döndü |Video
Amerika Birleşik Devletleri'nde jet yakıtı taşıyan tanker kaza yaptı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Yakıt taşıyan tanker alevlere teslim oldu. Tankerden sızan yakıtın alev almasının ardından tanker şiddetle patladı. O anlar bölgeden geçen bir aracın kamerası tarafından böyle görüntülendi.
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