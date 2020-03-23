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Fas'ta tüyleri diken diken eden dua! Halk camlara çıkarak...
Fas’ın Tanca kentinde halk koronavirüs salgınından kurtulmak için balkonlara çıkıp tekbir ve tehlil getirerek Allah’a dua etti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Tüm dünyada Korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Fas'ın Tanca kentinde halk Korona salgınından kurtulmak için Allah'a sığındı. Tanca halkı, balkonlara çıkıp sesli bir şekilde tekbir ve tehlil getirerek korona salgınından kurtulmak için Allah'a dua etti.
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