ABD'nin Florida eyaletinde 3 bin 500'den fazla araç kül oldu |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD’nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500’den fazla kiralık aracın yandığı belirtildi. O anlar böyle görüntülendi...

ABD'nin Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kiralık aracın Cuma günü henüz nedeni bilinmeyen bir yangından hasar gördüğü belirtildi.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, alevler bölgeye yayıldıkça çok sayıda küçük patlama duyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, müfettişler yangının nedenini belirlemeye çalışıyor.