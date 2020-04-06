06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'nin Florida eyaletinde 3 bin 500'den fazla araç kül oldu |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
06.04.2020

ABD'nin Florida eyaletinde 3 bin 500'den fazla araç kül oldu |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD’nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500’den fazla kiralık aracın yandığı belirtildi. O anlar böyle görüntülendi...

ABD'nin Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kiralık aracın Cuma günü henüz nedeni bilinmeyen bir yangından hasar gördüğü belirtildi.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, alevler bölgeye yayıldıkça çok sayıda küçük patlama duyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, müfettişler yangının nedenini belirlemeye çalışıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 bin 500'den fazla araç kül oldu
3 bin 500'den fazla araç kül oldu
İtalya'dan umutlandıran haber!
İtalya'dan umutlandıran haber!
3 bin 500 araç alev alev yandı
3 bin 500 araç alev alev yandı
Korona yayıyor diye ateşe verdiler!
Korona yayıyor diye ateşe verdiler!
Koronavirüs vakası görülmeyen tek yer!
Koronavirüs vakası görülmeyen "tek yer!"
ABD'li sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi
ABD'li sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi
Fransa’dan İspanya ve İtalya’yı kızdıracak hamle!
Fransa’dan İspanya ve İtalya’yı kızdıracak hamle!
ABD’nin coronavirüs çaresizliği!
ABD’nin coronavirüs çaresizliği!
ABD'li sanatçıdan Türkiye’ye övgü...
ABD'li sanatçıdan Türkiye’ye övgü...
Fransız doktorlardan skandal aşı önerisi!
Fransız doktorlardan skandal "aşı" önerisi!
Karantinadaki Boris Johnson ilk kez görüntülendi
Karantinadaki Boris Johnson ilk kez görüntülendi
Putin koronavirüs kararnamesini imzaladı
Putin koronavirüs kararnamesini imzaladı
Daha Fazla Video Göster