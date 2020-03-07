Görüntüler ortaya çıktı! Mültecilere zulmeden Yunan polisini sınıra gelen papaz kutsadı

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından mültecilerin akınına uğrayan Avrupa, korku içerisinde yaşıyor. Sınıra yığılan mültecilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan ve öldüren Yunan polisi, sınıra gelen bir papaz tarafından kutsandı.

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde, Esad güçlerinin hain saldırısında askerlerimizin şehit olması üzerine yaşanan gelişmelerden sonra, Avrupa kapılarını göçmenlere açtı. Yunan sınırına biriken göçmenler, sınırdan geçmek için günlerdir beklerken, her denemelerinde Yunan polisinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

KARADA VE DENİZDE YUNAN ZULMÜ DEVAM EDİYOR

Sınır hattını jiletli tellerle güçlendiren Yunan güçleri, denizde de göçmenlerin botlarını patlatarak, çocuk ve kadınları ölüme terk ediyor.

DİN ADAMLARINDAN DESTEK

Kara sınırındaki kalabalık göçmen gruplarını dışarda tutabilmek için, sürekli takviye kuvvet gönderen Yunan hükümetine, din adamlarından da destek geldi.

PAPAZ POLİS VE ASKERLERİ KUTSADI

Sınırdaki polisleri ziyaret eden bir papaz, görev yapan polis ve askerler için kısa bir ayin düzenledi. Papazın polis ve askerleri kutsadığı ayinin görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıldı.