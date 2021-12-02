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SON DAKİKA! El Salvador’da savaş uçağı düştü! Savunma Bakanı’nın oğlu hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 02.12.2021 23:57
Güncelleme:02.12.2021 23:58
Son dakika haberi: El Salvador Savunma Bakanı Merino Monroy'un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun’in görev uçuşu yaptığı sırada kontrolündeki savaş uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

El Salvador'da savaş uçağı düştü. El Salvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Merino Monroy'un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun'in ülkenin kıyı bölgesinde görev uçuşu yaptığı sırada kontrolündeki savaş uçağının düştüğü ve kazada hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, uçağın La Paz bölgesindeki La Puntilla sahilinde denize düştüğü bilgisi verildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Monroy'a taziyelerini iletti.

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