Son dakika... Donald Trump'tan azil süreci açıklaması: Siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır

Son dakika haberi...Donald Trump azil süreci hakkında yaptığı açıklamada "Bu durum siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır, çok saçma." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Kongre baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump "Ben şiddet istemiyorum,hiç istemedim" ifadelerini kullandı.