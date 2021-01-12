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Videolar Dünya Videoları Son dakika... Donald Trump'tan azil süreci açıklaması: Siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır

Son dakika... Donald Trump'tan azil süreci açıklaması: Siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır

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Giriş: 12.01.2021 19:29
Güncelleme:12.01.2021 19:29
Son dakika haberi...Donald Trump azil süreci hakkında yaptığı açıklamada "Bu durum siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır, çok saçma." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Kongre baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump "Ben şiddet istemiyorum,hiç istemedim" ifadelerini kullandı.
Donald Trump'tan azil süreci açıklaması
Donald Trump'tan azil süreci açıklaması
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