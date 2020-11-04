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Son dakika: Donald Trump: Büyük bir zafer kazandık! Seçimi çalmaya çalışıyorlar izin vermeyeceğiz

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Giriş: 04.11.2020 08:56
Güncelleme:04.11.2020 09:00
Son dakika haberi... Donald Trump, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Trump, "Büyük bir zafer kazandık" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Donald Trump, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Trump, "Büyük bir zafer kazandık" ifadelerini kullandı.

Son dakika...Dakika dakika ABD seçimleri: İlk sonuçlar belli oldu SON DAKİKA...DAKİKA DAKİKA ABD SEÇİMLERİ: İLK SONUÇLAR BELLİ OLDU

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