Son dakika: Donald Trump: Büyük bir zafer kazandık! Seçimi çalmaya çalışıyorlar izin vermeyeceğiz

Son dakika haberi... Donald Trump, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Trump, "Büyük bir zafer kazandık" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Donald Trump, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Trump, "Büyük bir zafer kazandık" ifadelerini kullandı.

