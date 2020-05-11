11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira bandına gerileyecek! 11 Mayıs Pazartesi dolar euro ve altın fiyatlarında son durum

Son dakika: Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira bandına gerileyecek! 11 Mayıs Pazartesi dolar euro ve altın fiyatlarında son durum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.05.2020
Son dakika haberi; Londra merkezli saldırılar sonrasında dolar 7 lira 20 kuruşun üzerini görmüştü. Alınan önlemler kapsamında kısa süre içerisinde yapılan bu saldırı geri püskürtüldü. BDDK 3 bankaya işlem yasağı koydu. Dolar 11 Mayıs Pazartesi gününe düşüşle başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurunu yorumladı. Dolarda aşağı yönlü düşüş trendinin başladığı 6.84 rakamına gerileceğini bu sınırı görmesi halinde ise daha da anlamlı düşüşlerin gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki piyasalarda son durum nasıl? 11 Mayıs dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Londra merkezli saldırılar sonrasında dolar 7 lira 20 kuruşun üzerini görmüştü. Alınan önlemler kapsamında kısa süre içerisinde yapılan bu saldırı geri püskürtüldü. BDDK 3 bankaya işlem yasağı koydu. Dolar 11 Mayıs Pazartesi gününe düşüşle başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurunu yorumladı. Dolarda aşağı yönlü düşüş trendinin başladığı 6.84 rakamına gerileceğini bu sınırı görmesi halinde ise daha da anlamlı düşüşlerin gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki piyasalarda son durum nasıl?

11 Mayıs dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Doların 2020 yılı içerisindeki seyri nasıl? Hangi ülkede ne kadar değer kazandı? |Video DÖVİZ KURU MANİPÜLASYONU NASIL YAPILIYOR? 4 ADIMDA DEŞİFRE EDİLDİ |VİDEO
Döviz kuru manipülasyonu nasıl yapılıyor? 4 adımda deşifre edildi |Video DÖVİZ KURU MANİPÜLASYONU NASIL YAPILIYOR? 4 ADIMDA DEŞİFRE EDİLDİ |VİDEO
Bankaların kredi hacmi son 1 haftada artış gösterdi! Destek ihtiyaç kredilerinde yüzde 85 oranına ulaşıldı |Video DESTEK KREDİLERİNDE YÜZDE 85 ORANINA ULAŞILDI |VİDEO

Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira...
Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira...
İran kendi savaş gemisini vurdu!
İran kendi savaş gemisini vurdu!
Onay verildi! Artık korona virüs testi evde yapılabilecek
Onay verildi! Artık korona virüs testi evde yapılabilecek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
ABD'li uzmandan korkutan corona uyarısı: İkinci dalga...
ABD'li uzmandan korkutan corona uyarısı: İkinci dalga...
Koronaya karşı “robot köpek”
Koronaya karşı “robot köpek”
Ermenistan Parlamentosu’nda utanç verici görüntü
Ermenistan Parlamentosu’nda utanç verici görüntü
Meclis karıştı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Meclis karıştı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı
Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı
ABD'de korkunç manzara
ABD'de korkunç manzara
Üç kadın arasında inanılmaz kavga
Üç kadın arasında inanılmaz kavga
Avrupa'da restoranlarda yeni dönem
Avrupa'da restoranlarda yeni dönem
Daha Fazla Video Göster