31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA | Doğal gaz boru hattı bomba gibi patladı! Olay yerinden ilk görüntüler - Video

SON DAKİKA | Doğal gaz boru hattı bomba gibi patladı! Olay yerinden ilk görüntüler - Video

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2021 22:19
Meksika’nın Puebla şehrinde devlete ait olan Meksika Petrollerine (Pemex) ait doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Meksika'nın Puebla eyaletinin başkenti Puebla şehrinde yerel saatle 01.30'da devlete ait olan Meksika Petrollerine (Pemex) ait doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere 11 kişi ise yaralandı. Yaralıların vücutlarında yüzde 15 ile 75 arası ikinci ve üçüncü derece yanık olduğu açıklandı. Patlama nedeniyle çok sayıda ev ve araç hasar görürken, bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi. Doğal gaz boru hattında tahliye sonrası 3 ayrı patlama meydana geldiği bildirilirken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, tüm sivil savunma kuruluşlarından bin 396 personelin patlama nedeniyle seferber edildiğini belirterek, boru hattında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Obrador ayrıca, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için üzüntüsünü dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Doğal gaz boru hattı bomba gibi patladı!
Doğal gaz boru hattı bomba gibi patladı!
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Trende bıçaklı-asitli saldırı!
Trende bıçaklı-asitli saldırı!
Son dakika: Bomba yüklü araç patladı 12 ölü 43 yaralı | Yemen’de kaos sürüyor
Son dakika: Bomba yüklü araç patladı 12 ölü 43 yaralı | Yemen'de kaos sürüyor
Koronavirüs biyolojik silah mı?
Koronavirüs biyolojik silah mı?
Avrupa’da bitmek bilmeyen enerji krizi
Avrupa'da bitmek bilmeyen enerji krizi
Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı
Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı
Hollanda’da benzinin litresi...
Hollanda’da benzinin litresi...
Volkanik kül bulutu uyarısı
Volkanik kül bulutu uyarısı
Kuzey Kore’nin kararı sonrası dünya şokta!
Kuzey Kore'nin kararı sonrası dünya şokta!
Dev hortum önüne geleni yuttu!
Dev hortum önüne geleni yuttu!
Pusuda bekledi! Şaşırtan av
Pusuda bekledi! Şaşırtan av
Daha Fazla Video Göster