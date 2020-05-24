Son dakika: Çin'i tedirgin eden olay sokaklar yine karıştı! |Video

Geçen yıl başlayan Hong Kong protestoları Çin parlamentosunun açılması ve aldığı kararlarla yeniden alevlendi. Çin'in Hong Kong özel idare bölgesi koronavirüs salgını nedeniyle durulan gösteriler bugün yeniden şiddetlendi. Gerlimin fitili, Pekin yönetiminin Hong Kong için çok sert güvenlik yasaları getiren tasarıyı gündeme aldıklarını açıklamasıyla ateşlendi. Çok sayıda hong konglu bu hamleyi protesto etmek için sokağa çıktı. Göstericiler ile protestocular arasında arbede yaşandı.