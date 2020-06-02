Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Bu icat sosyal medyayı salladı |Video

Son dakika haberi... İran ve Pakistan’ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan’a uzandı. Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıra dışı çözümü görenleri hayrete düşürdü. Bu icat sosyal medyayı da salladı.

İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası Hindistan'a uzandı. Hindistan'daki çiftçiler tarım alanlarını çekirge istilasına karşı korumak için sıra dışı bir yol izledi.

Çiftçiler, tarlalarına zarar veren çekirgeler için bir direk üstüne plastik şişe koyup, şişenin içinden geçen çubuğun bir ucuna pervane ve diğer ucuna ise kutu üzerine vuran küçük tokmak koydu. Rüzgar estikçe gürültülü davul çalan mekanizmanın çekirgelere karşı etkili bir yöntem olduğu belirtildi. Sosyal medyaya düşen icat büyük beğeni topladı.