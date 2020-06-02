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Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Bu icat sosyal medyayı salladı |Video

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Giriş: 02.06.2020 17:34
Güncelleme:02.06.2020 17:44
Son dakika haberi... İran ve Pakistan’ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan’a uzandı. Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıra dışı çözümü görenleri hayrete düşürdü. Bu icat sosyal medyayı da salladı.

İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası Hindistan'a uzandı. Hindistan'daki çiftçiler tarım alanlarını çekirge istilasına karşı korumak için sıra dışı bir yol izledi.

Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı SON DAKİKA: ÇEKİRGE İSTİLASINA KARŞI SIRA DIŞI YÖNTEM! ÖYLE BİR ŞEY YAPTILAR Kİ... BU İCAT SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Çiftçiler, tarlalarına zarar veren çekirgeler için bir direk üstüne plastik şişe koyup, şişenin içinden geçen çubuğun bir ucuna pervane ve diğer ucuna ise kutu üzerine vuran küçük tokmak koydu. Rüzgar estikçe gürültülü davul çalan mekanizmanın çekirgelere karşı etkili bir yöntem olduğu belirtildi. Sosyal medyaya düşen icat büyük beğeni topladı.

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