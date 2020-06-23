23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Çarpıp kaçtı! Tampona takılan motosikleti kilometrelerce sürükledi! Dehşet anları kamerada |Video

Son dakika: Çarpıp kaçtı! Tampona takılan motosikleti kilometrelerce sürükledi! Dehşet anları kamerada |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2020 10:26
Güncelleme:23.06.2020 10:27
Son dakika haberi... ABD’nin California eyaletinden akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi. Bir sürücü motosiklete çarpıp kaçtı. Kaza sırasında tampona takılan motosikletle kilometrelerce yol aldı. Kaçtığı sırada kıvılcımlar saçarak ilerledi. ABD polisi sürücü hakkında soruşturma başlattı.

ABD'nin California eyaletinden akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi.

Bir sürücü motosiklete çarpıp kaçtı.

Kaza sırasında tampona takılan motosikletle kilometrelerce yol aldı.

Kaçtığı sırada kıvılcımlar saçarak ilerledi. ABD polisi sürücü hakkında soruşturma başlattı.

Türk üssüne saldırı girişimi!
Türk üssüne saldırı girişimi!
Çarpıp kaçtı! Motosikleti kilometrelerce sürükledi
Çarpıp kaçtı! Motosikleti kilometrelerce sürükledi
Facia böyle geldi! Köprü...
Facia böyle geldi! Köprü...
Almanya’da şok! 1000'den fazla kişide...
Almanya’da şok! 1000'den fazla kişide...
Sahnede bayıldı! Korona olduğunu öğrendi
Sahnede bayıldı! Korona olduğunu öğrendi
Festival adı altında köpek katliamı!
Festival adı altında köpek katliamı!
Trump'a Kovid-19 şoku!
Trump'a Kovid-19 şoku!
Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi
"Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi"
Obrador'dan itiraf: Emri ben verdim
Obrador'dan itiraf: Emri ben verdim
Korkunç helikopter kazası! Böyle çakıldı
Korkunç helikopter kazası! Böyle çakıldı
İki ülke arasında silahsız savaş!
İki ülke arasında silahsız savaş!
DSÖ’den koronavirüs ilacına onay!
DSÖ’den koronavirüs ilacına onay!
Daha Fazla Video Göster