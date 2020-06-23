- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Çarpıp kaçtı! Tampona takılan motosikleti kilometrelerce sürükledi! Dehşet anları kamerada |Video
Son dakika haberi... ABD’nin California eyaletinden akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi. Bir sürücü motosiklete çarpıp kaçtı. Kaza sırasında tampona takılan motosikletle kilometrelerce yol aldı. Kaçtığı sırada kıvılcımlar saçarak ilerledi. ABD polisi sürücü hakkında soruşturma başlattı.
ABD'nin California eyaletinden akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi.
Bir sürücü motosiklete çarpıp kaçtı.
Kaza sırasında tampona takılan motosikletle kilometrelerce yol aldı.
Kaçtığı sırada kıvılcımlar saçarak ilerledi. ABD polisi sürücü hakkında soruşturma başlattı.