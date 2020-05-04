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Son dakika: Brezilya'da sosyal mesafesiz miting! Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüsü hiçe sayıyor |Video

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04.05.2020
Son dakika haberi... Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen bir mitinge katıldı. Bolsonaro salgına karşı sıkı tedbirlerin devreye girmesine karşı. Uzmanlar ise Latin Amerika’da salgının merkezi olan Brezilya’da vaka sayısındaki hızlı yükseliş nedeniyle endişeli.

Koronavirüs önlemlerine karşı çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bir mitinge katıldı. Düzenlen mitinge katılanlar ülkede hızla artan vaka sayılarına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı. Devlet başkanının bu tutumu ülkede tepki çekiyor. Son olarak önlemlerin artırılmasını isteyen Sağlık Bakanını görevden almıştı.

LATİN AMERİKA'DA VİRÜSÜN MERKEZİ

Nüfusu 210 milyona yaklaşan ülke Latin Amerika'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke. Bölgede ilk vaka ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşti. Vaka sayısı ise 100 binin üzerine çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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