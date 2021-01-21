Son dakika: Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: Büyükelçi Fatih Yıldız acı haberi duyurdu

Son dakika haberi...Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, kentin merkezinde patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. A Haber canlı yayınına katılan Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, pazar yerinde meydana gelen intihar saldırısında 28 kişi öldüğünü, 73 kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada 28 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Irak Resmi Haber Ajansı, patlamada 28 kişinin öldüğünü, 73 kişinin yaralandığını bildirdi.

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmedi.