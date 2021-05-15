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SON DAKİKA: Avusturya'nın ardından Çekya da İsrail bayrağıyla katillere destek verdi

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Giriş: 15.05.2021 17:06
Güncelleme:15.05.2021 17:06
Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail, ​Filistinli sivilleri öldürerek katliama devam ediyor. Katil İsrail'e destek de Avrupa ülkelerinden geliyor. İslam düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Avusturya Başbakanlık Konutu'na İsrail bayrağı çektirmesinin ardından bir skandal destek de Çekya'dan geldi. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman Prag Kalesi'nden Avrupa Birliği bayrağını indirtip İsrail bayrağı çektirdi.
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