Covid-19 mutasyona uğradı DSÖ harekete geçti

İngiltere, Kovid-19'un mutasyona uğradığını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü, gelişmelerin ardından İngiltere'deki yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı. Salgına yönelik tedbirler ise artırıldı.

Virüs mutasyona uğradı, Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. Yetkililer, koronavirüs mutasyonuyla ilgili olarak İngiltere ile "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

Yeni mutasyon orijinal virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna inanılmıyor.

Yeni mutasyonun aşılara farklı bir tepki verdiğine dair kanıt da yok.

Tüm bu bilinmezlik, yetkilileri endişelendirmeye yetiyor.

İngiltere'de başta başkent Londra olmak üzere pek çok yerde sert kısıtlamalar geri döndü.

Yeni mutasyon nedeniyle Hollanda, İngiltere'den yapılan yolcu uçuşlarını yasakladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.