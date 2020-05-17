17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Astronotların uzayda "slime" savaşı |Video

Son dakika: Astronotların uzayda "slime" savaşı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2020 16:05
Güncelleme:17.05.2020 16:05
Son dakika haberi..Dünyaca ünlü çocuk televizyon kanalı, uzayda bulunan astronotlara ‘slime’ olarak bilinen sıvı oyun balçığı gönderdi. Yerçekimsiz ortamda slime ile oynayan astronotlar, küçük çocuklar için eğlenceli deneyler yaptı.

Çocuk televizyon kanalı, miniklere mikro yerçekimsiz ortamda maddelerin nasıl tepki verdiğini öğretmek için eğlenceli ve pahalı bir yol seçti. Dünyada 'slime' olarak bilinen, akışkan ve yumuşak kıvamlı bir oyun hamurunu, uzay istasyonunda (ISS) bulunan astronotlara gönderdi.

Slime ile oynayan Christina Koch ve Luca Parmitano adlı iki astronot, yerçekimsiz ortamda sıvıların hareketlerini gösteren eğlenceli deneyleri çocuklar için yaptı.

Uzayda slime savaşı
Uzayda "slime" savaşı
Çocuğunun gözü önünde...
Çocuğunun gözü önünde...
Sağlık çalışanlarından protesto! Başbakana sırt çevirdiler
Sağlık çalışanlarından protesto! Başbakana sırt çevirdiler
Yüz binlerce insanın katili 25 yıl sonra yakalandı
Yüz binlerce insanın katili 25 yıl sonra yakalandı
Çin'den koronavirüs ile ilgili yeni açıklama geldi
Çin'den koronavirüs ile ilgili yeni açıklama geldi
İtalya'da patlama
İtalya'da patlama
Papaz kamyonet üstünde...
Papaz kamyonet üstünde...
Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi
Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi
39 yıllık haksız esaretin bedeli ağır oldu! Rekor tazminat...
39 yıllık haksız esaretin bedeli ağır oldu! Rekor tazminat...
Rusya'da vakalar neden artışta?
Rusya'da vakalar neden artışta?
Bakan öksürük krizine girdi
Bakan öksürük krizine girdi
Putin'in şok! En yakınındaki isim korona...
Putin'in şok! En yakınındaki isim korona...
Daha Fazla Video Göster