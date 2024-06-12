Son dakika: Antony Blinken'dan skandal ateşkes açıklaması: Hamas Filistin'in geleceği değil

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklama yapıyor. Blinken Hamas'ın ateşkes teklifinin değişmesini istediğini söyledi ve "Hamas bu bölgenin geleceği değil" dedi.

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