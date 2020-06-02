Son dakika: Almanya’da bulaş oranı yükseldi! Gündem ekonomik dar boğaz! Hükümetten her aileye çocuk başına 300 euro |Video

Son dakika haberi... Almanya’da koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin büyük oranda kaldırılmasıyla birlikte hastalığın yayılma oranının arttı. Oranın kritik 1 sayısının üzerinde çıkarak 1,2’ye çıktığı açıklandı. A Haber muhabiri İsmail Erel, detayları canlı yayında detayları aktardı. Erel, "Almanya’da asıl merak edilen ülkenin girdiği ekonomik dar boğazdan nasıl çıkacağı. Aileleri ilgilendiren bir kararın açıklanması an meselesi. Hükümet çocuk başına en az 300 euroluk bir defaya mahsus olmak üzere bir yardım planlıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin büyük oranda kaldırılmasıyla birlikte hastalığın yayılma oranının arttı. Oranın kritik 1 sayısının üzerinde çıkarak 1,2'ye çıktığı açıklandı. A Haber muhabiri İsmail Erel, detayları canlı yayında detayları aktardı.

MİLYARLARCA EUROLUK PAKET

"Almanya'da asıl merak edilen ülkenin girdiği ekonomik dar boğazdan nasıl çıkacağı" ifadelerini kullanan Erel, "Şu dakikalarda Almanya'da başbakanlıkta başlayan koalisyon hükümeti toplantısı var. Oluşturan partiler koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıyı gidermek ve özellikle ekonomiyi tekrar canlandırmak için milyarlarca euroluk yeni bir önlem paketi açıklamaya hazırlanıyor" dedi.

HER AİLEYE ÇOCUK BAŞINA 300 EURO

Erel, özellikle aileleri ilgilendiren bir kararın açıklanmasının an meselesi olduğunu belirterek, "Hükümet çocuk başına en az 300 euroluk bir defaya mahsus olmak üzere bir yardım planlıyor. İki çocuğu olan bir ailenin bir defaya mahsus 600 euroluk ödeme alacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.