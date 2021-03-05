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Son dakika: Afganistan'da çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı

İHA
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Giriş: 05.03.2021 15:55
Güncelleme:05.03.2021 16:04
Son dakika haberi... Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberi... Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Afganistanda çığ felaketi AFGANİSTAN'DA ÇIĞ FELAKETİ
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