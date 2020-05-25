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Son dakika: ABD’nin Lowa kentini hortum vurdu! Evin çatısını böyle uçurdu |Video

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Giriş: 25.05.2020 17:44
Güncelleme:25.05.2020 17:44
Son dakika haberi... ABD’nin Iowa eyaletinde meydana gelen bir hortum, bir çiftlik evinin çatısını uçurdu. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

ABD'nin Lowa eyaletinin Morse kentinde, nüfusun yoğun yaşamadığı bir bölgede meydana gelen hortum hayatı adeta felç etti. Meydana gelen hortumda bir çiftlik evinin çatısını uçtu. Bölgede nüfusun az olması sebebiyle maddi zarar oluşmayan hortumda, ölüm veya yaralanma olmadığı açıklandı. Çatısı zarar gören evde bulunanların evin bodrumda saklanarak hortumdan kurtuldukları ifade edildi.

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