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SON DAKİKA! ABD'den Suriye'ye hava saldırısı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 23:27
Son dakika haberine göre Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi.
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