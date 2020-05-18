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Son dakika: ABD'de savaş uçağı düştü! Pilot son anda böyle kurtuldu |Video

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Giriş: 18.05.2020 10:07
Son dakika haberi... ABD’de F-22 Raptor tipi savaş uçağı eğitim sırasında düştü. Pilotun son anda kendini uçaktan fırlattığı anlar amatör kameralara yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Eglin Hava Üssü'nden rutin eğitim için kalkış yapan F-22 Raptor tipi savaş uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, uçağın üsse 20 km uzakta bulunan boş bir alana düştüğünü aktarırken, pilotun son anda kendini uçaktan fırlattığını açıkladı. Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.



Hava Kuvvetleri, kazada herhangi bir sivil can ve mal kaybının yaşanmadığını aktarırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Öte yandan F-22 Raptor savaş uçağının birim maliyetinin yaklaşık 143 milyon Dolar olarak biliniyor.

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