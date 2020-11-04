Son dakika: ABD'de Başkanlık seçimleriyle ilgili A Haber'de flaş açıklama: Medya kazandı! Trump'ı döverek...

Son dakika haberi... ABD'de Başkanlık seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Seçim A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı. Cemil Barlas yaptığı açıklama "Medya tek kaybeden dedik aslında sokağa çıkacak yüzleri olmaması lazım dedik bunda da herkes hemfikir. Fakat bu siyasi açıdan. Ticari açıdan medya kazandı." dedi.

Son dakika haberi... ABD'de Başkanlık seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Seçim A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı.

MEDYA KAZANDI! TRUMP'I DÖVEREK...

Cemil Barlas, "Medya tek kaybeden dedik aslında sokağa çıkacak yüzleri olmaması lazım dedik bunda da herkes hemfikir. Fakat bu siyasi açıdan. Ticari açıdan medya kazandı. Çünkü sürekli Donald Trump'ı kullanarak müthiş bir reyting aldılar. Haber kanalları Trump'ı döverek çok reyting aldılar. Biden'ın geldiği bir senaryoda övecek kimse yok yapacak bir şey yok işleri daha zor olacaktı." ifadelerini kullandı.