Son dakika | ABD yeni başkanı kim olacak? İşte dakika dakika tarihi seçimde yaşanan gelişmeler... Tarihi seçimde Trump ve Biden arasında geçen yarış kıyasıya sürüyor. Cumhuriyetçi mevcut Başkan Trump ve Demokrat aday Biden favori oldukları eyaletlerde kazandı. Seçim altı eyalette kilitlendi. Başkan Trump Twitter'dan oy pusulalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, ABD Posta İdaresi Başkanı'nın ifadesinin alınacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanı kıl payı geride olduğu Wisconsin'de oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunacak. Ayrıca Trump ekibi Michigan’da oy sayımının durdurulması için dava açarken, Pensilvanya'da da zafer ilan etti. Biden ise basın toplantısında "Zafer kazanacağımdan eminim. Bu hem demokrasi, hem de Amerika için bir zafer olacak." dedi.