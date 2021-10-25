Son dakika: ABD Kavala konusunda geri adım attı! ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama

Son dakika haberleri... 10 Büyükelçi'nin Kavala hakkındaki skandal çağrısı sonrasında Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Başkan Erdoğan'ın 10 Büyükelçi hakkındaki açıklamaları özellikle ABD'de büyük yankı uyandırdı. ABA, Kanada, Hollanda, Danimarka ve Yeni Zellanda Türkiye'nin Kavala tepkisi sonrasında geri adım attı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." denildi. Açıklamaların detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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