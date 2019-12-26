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26.12.2019

Son dakika: 5 büyüklüğündeki deprem anı kameraya böyle yansıdı

Çin’in Hubei eyaletinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in Hubei eyaletinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucu can kaybı yaşanmazken maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu bazı evlerin hasar gördüğü belirtilirken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin etkisini gözler önüne serdi.

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