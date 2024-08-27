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Son 3 yılda yedinci seçim! Bulgaristan ekim ayında sandık başına gidecek

Son 3 yılda yedinci seçim! Bulgaristan ekim ayında sandık başına gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İslim İstanbullu
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Giriş: 27.08.2024 15:54
Bulgaristan'da hükümet krizinde sona yaklaşılıyor. Ülke son üç yılda yedinci kez sandığa gidecek. Geçici hükümet ise bugün yemin edecek. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı detayları aktardı.
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