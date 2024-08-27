Son 3 yılda yedinci seçim! Bulgaristan ekim ayında sandık başına gidecek

Bulgaristan'da hükümet krizinde sona yaklaşılıyor. Ülke son üç yılda yedinci kez sandığa gidecek. Geçici hükümet ise bugün yemin edecek. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı detayları aktardı.

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