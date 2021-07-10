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Somali’de terör saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 10.07.2021 13:14
Somali'de teröristlerin hedefi bu kez polisler oldu. Başkent Mogadişu'da gerçekleşen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Patlama başkentte birçok bölgede hissedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak El Şebab örgütünün saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Örgüt daha önce de başta başkent Mogadişu olmak üzere Somali'de birçok bölgede saldırı düzenlemişti.
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