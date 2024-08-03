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Somali’de plajda intihar saldırısı: 32 ölü

Somali’de plajda intihar saldırısı: 32 ölü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.08.2024 14:19
Somali’de sivillere yönelik saldırı düzenlendi. Başkent Mogadişu’da popüler bir plajda düzenlenen bombalı ve silahlı intihar saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis Sözcüsü Abdifatah Adan Hassan yaptığı açıklamada, “Bu saldırıda 32'den fazla sivil öldü ve bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 63 kişi de yaralandı” dedi.
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