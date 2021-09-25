Somali’de bomba yüklü araç patlatıldı: 7 ölü 8 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da başkanlık sarayının yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Öğlen saatlerinde gerçekleşen saldırıda bomba yüklü bir araç patlatıldı. İlk bilgilere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda can kaybının artabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Askeri kaynakların verdiği bilgilere göre patlama saldırı, Türk büyükelçiliğine ve Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na uzak bir noktada gerçekleştirildi.

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