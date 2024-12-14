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SMO askerleri, Münbiç’te bomba yüklü kamyon ele geçirdi!

SMO askerleri, Münbiç'te bomba yüklü kamyon ele geçirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.12.2024 00:31
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'te çalışmalarını sürdürüyor. SMO askerleri, PKK/YPG'li teröristlere ait bomba yüklü kamyon ele geçirdi. Kamyon kasasındaki birçok patlayıcının kablolarla birbirine bağlandığı gözlendi. SMO'da görevli bomba imha uzmanları, bombaların bağlantılarını sökerek, güvenliği sağladı. Bombaların daha fazla hasara yol açmaları için demir parçalarıyla güçlendirildiği belirlendi.
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SMO askerleri, Münbiç’te bomba yüklü kamyon ele geçirdi!
SMO askerleri, Münbiç’te bomba yüklü kamyon ele geçirdi!
SMO askerleri, Münbiç'te bomba yüklü kamyon ele geçirdi!
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