SMO askerleri, Münbiç’te bomba yüklü kamyon ele geçirdi!

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'te çalışmalarını sürdürüyor. SMO askerleri, PKK/YPG'li teröristlere ait bomba yüklü kamyon ele geçirdi. Kamyon kasasındaki birçok patlayıcının kablolarla birbirine bağlandığı gözlendi. SMO'da görevli bomba imha uzmanları, bombaların bağlantılarını sökerek, güvenliği sağladı. Bombaların daha fazla hasara yol açmaları için demir parçalarıyla güçlendirildiği belirlendi.

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