Skandalı İsrail askeri itiraf etti: Filistinlileri canlı kalkan yaptık

İsrail askerlerinin, esir aldıkları Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı batının bildiği ama kabul etmediği bir gerçek ve bu insanlık dışı uygulama, bir İsrail askerinin itirafıyla bir kez daha ispatlandı. Dramın bitmesinin tek yolu; ateşkes. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan mevkidaşı Blınken ile görüşmesinde, bunu bir kez daha dile getirdi.

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