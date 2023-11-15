15 Kasım 2023, Çarşamba
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Siyonizm'e taş atan çocuklar dansı tüm dünyada viral oldu
Dünyada yeni bir akım başladı. Filistin kültürüne duyulan sevgi. Filistinlilere duyulan hayranlık. Ciddi anlamda destek kazanıyor. Dünyanın seyrini değiştiren bir Filistin hikayesi tüm yüreklerde söylenmeye başlandı. Bütün zihinler artık mağdur edilen bir topluluk görüyor.