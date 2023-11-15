Siyonizm'e taş atan çocuklar dansı tüm dünyada viral oldu

Dünyada yeni bir akım başladı. Filistin kültürüne duyulan sevgi. Filistinlilere duyulan hayranlık. Ciddi anlamda destek kazanıyor. Dünyanın seyrini değiştiren bir Filistin hikayesi tüm yüreklerde söylenmeye başlandı. Bütün zihinler artık mağdur edilen bir topluluk görüyor.