09 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Siyonistler ABD’nin altını oyuyor! Katil İsrail’den özel destek
New York, Brooklyn’de Hasidik Yahudilere ait bir sinagogda keşfedilen yasadışı tünel kaosa yol açtı. İnşaat işçileri yasadışı tüneli doldurmaya çalışırken İsrail’den gelen protestocular eliyle patlak veren kaos, Gazze’deki soykırımda terör devletinin işbirlikçisi haline gelen Beyaz Saray’ın halini gözler önüne sererken "Siyonistler Gazze'de de ABD’nin altını işte böyle oyuyor" değerlendirmelerine neden oldu