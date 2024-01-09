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Siyonistler ABD’nin altını oyuyor! Katil İsrail’den özel destek

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Giriş: 09.01.2024 15:30
New York, Brooklyn’de Hasidik Yahudilere ait bir sinagogda keşfedilen yasadışı tünel kaosa yol açtı. İnşaat işçileri yasadışı tüneli doldurmaya çalışırken İsrail’den gelen protestocular eliyle patlak veren kaos, Gazze’deki soykırımda terör devletinin işbirlikçisi haline gelen Beyaz Saray’ın halini gözler önüne sererken "Siyonistler Gazze'de de ABD’nin altını işte böyle oyuyor" değerlendirmelerine neden oldu
Siyonistler ABD’nin altını oyuyor!
Siyonistler ABD’nin altını oyuyor!
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