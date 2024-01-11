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Siyonist İsrail'in soykırım davası başladı! Süreç ne kadar sürecek? Detaylar A Haber'de....

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Giriş: 11.01.2024 12:38
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'deki soykırımları nedeniyle Siyonist İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı "soykırım" davasına başladı. Davaya desteğini açıklayan ülkelerin başında gelen Türkiye adına 3 Ocak’ta Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Güney Afrika’nın, İsrail aleyhine ICJ'de gerçekleştirdiği başvurunun memnuniyetle karşılandığı vurgulanmıştı. Lahey’de bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın, İsrail’in soykırım davasına dair detayları aktardı. "Mahkemenin 1 hafta ya da 1 ay içinde karar karar vermesi bekleniyor" diyen Aydın, "İsrail tarihinde ilk kez yarın savunmasını yapacak. Bugün Güney Afrika soykırıma dair tezlerini ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.
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