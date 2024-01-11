11 Ocak 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Siyonist İsrail'in soykırım davası başladı! Süreç ne kadar sürecek? Detaylar A Haber'de....
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'deki soykırımları nedeniyle Siyonist İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı "soykırım" davasına başladı. Davaya desteğini açıklayan ülkelerin başında gelen Türkiye adına 3 Ocak’ta Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Güney Afrika’nın, İsrail aleyhine ICJ'de gerçekleştirdiği başvurunun memnuniyetle karşılandığı vurgulanmıştı. Lahey’de bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın, İsrail’in soykırım davasına dair detayları aktardı. "Mahkemenin 1 hafta ya da 1 ay içinde karar karar vermesi bekleniyor" diyen Aydın, "İsrail tarihinde ilk kez yarın savunmasını yapacak. Bugün Güney Afrika soykırıma dair tezlerini ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.