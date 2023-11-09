09 Kasım 2023, Perşembe
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Siyonist algıya geçit yok! Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman'ın paylaştığı yalan video ifşa oldu
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik soykırımında şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sert tepkileri algı operasyonu yaparak hafifletmeye çalışan katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü, Gazze'de yaşanan kanlı saldırıları göstermek için çekilen sanatsal bir video klibi paylaşarak Gazze'deki ölümlerin "yalan olduğunu" ileri sürdü.