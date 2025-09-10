Siyasi kaos sonrası Fransa’da bugün her şey duracak! Sokak protestoları başladı

Fransa'da hükümetin çökmesinin ardından sosyal medya üzerinden örgütlenen "her şeyi durdur" protestoları başladı. Binlerce kişi sokaklara çıkıyor. Bazı göstericiler sokaklarda polisle arbede yaşamaya başladı bile. Birçok kentte tansiyon yükselirken, sokaklar ateşe verildi, ulaşım çoğu kentte durdu.

