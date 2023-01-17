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Sivilleri kim hedef aldı? Rusya, Dnipro'da sivilleri hedef alan saldırıyı yalanladı

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 10:24
Ukrayna'nın Dnipro kentinde siviller hedef alınmış, bir apartmana yapılan füzeli saldırıda 3'ü çocuk 40 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya saldırı haberini yalanladı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
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